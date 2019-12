Ha suscitato sgomento la notizia dell’improvvisa scomparsa di Riccardo Pizzi originario di Milano e impegnato nel web con il suo studio fotografico e multimediale fondato nel 2016. Dalle prime indiscrezioni in attesa di conferma sembra che Pizzi abbia accusato un malore questa mattina una fine repentina che come dicevamo ha lasciato sgomenti gli amici i comoscenti. Ancora due giorni fa Pizzi aveva partecipato e postato le foto della festa degli italiani a Montecarlo dove svolgeva parte della sua attività era infatti residente a Rocquebrune in Francia

