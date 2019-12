Stamani a Ventimiglia poco dopo le 8 un bimbo di due mesi è stato trovato morto nella culla dalla madre, una donna rumena impiegata in una azienda florovivaistica. La donna ha subito allertato i soccorsi. Il padre del bimbo ha appreso la notizia al telefono essendo all’estero per lavoro.

