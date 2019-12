Un giudice del tribunale di Imperia ha ordinato al Comune di Sanremo di dare la residenza a un 20enne operaio ucraino, richiedente asilo politico. L’avvocato del ragazzo ha presentato richiesta di provvedimento d’urgenza e il giudice, in attesa della definizione del procedimento, ha deciso di accordargli la residenza. Il ragazzo così potrà ottenere la carta di identità, aprire un conto in banca.

L’avvocato del ragazzo ha presentato richiesta di provvedimento d’urgenza e il giudice, in attesa della definizione del procedimento, ha deciso di accordargli la residenza