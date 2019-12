Si ripete l’appuntamento sportivo del Torneo di Minibasket “Aspettando il Natale” a Vallecrosia nel Pallone Tensostatico delle Scuole Andrea Doria. Organizzato dalle Scuole Basket Riviera Fiori in collaborazione con il Comitato Provinciale PGS ed il Comune di Vallecrosia, Assessorato Sport. Gli incontri inizieranno alle 16.40 e termineranno alle ore 18. Al torneo partecipano squadre scolastiche di Vallecrosia, Bordighera e Camporosso. Sono previsti medaglie e coppe per tutti i partecipanti.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta