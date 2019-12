Ad Imperia 12 ex dipendenti dell’Agnesi, tutti Over 50, senza sbocchi occupazionali da 3 anni, in Comune hanno incontrato il sindaco Claudio Scajola ed il capo gabinetto Carlo Sacchetti. Il primo cittadino ha assicurato il suo impegno a contattare enti, associazioni ed imprenditori per garantire un futuro ai lavoratori, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

Correlati