Numerose le novità nel settore dell’impiantistica, soprattutto in tema di formazione e aggiornamento, ma non solo. Sia chi opera su impianti contenenti gas fluorurati, sia chi interviene su quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile ha a che fare con nuovi obblighi: CNA Imperia ha dunque deciso di mettere in calendario un seminario per informare gli interessati e facilitare l’adeguamento all’evoluzione della normativa.

Attestazione FER, Certificazione FGAS persona e Certificazione impresa, Accesso e gestione BANCA DATI FGAS, Agevolazioni fiscali collegate: con il supporto degli esperti di Professional Team, l’obiettivo dell’incontro è quello di fare chiarezza sugli obblighi formativi e gli adempimenti previsti per le imprese che svolgono attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e impianti termici negli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.

CNA organizza dunque un incontro informativo gratuito che si terrà Lunedì 16 dicembre alle ore 18.30 presso la Sede CNA di Sanremo, in Via B. Asquasciati 12 (Piazza Colombo) a titolo FACCIAMO CHIAREZZA, per far luce su alcuni temi “caldi” ed offrire una panoramica aggiornata del ventaglio normativo specifico, per rispondere in particolare ad alcune domande che sempre più spesso vengono poste dagli operatori:

Chi è soggetto agli obblighi formativi?

Che cosa comporta il mancato rispetto di questi obblighi?

Come funziona la Banca Dati F-GAS?

Quali sono gli adempimenti per gli installatori?

La partecipazione all’evento è gratuita, ma la registrazione obbligatoria: l’incontro sarà preceduto da un aperitivo di benvenuto.

Per informazioni o per confermare la presenza scrivi a segreteria@im.cna.it oppure chiama il nr 0184/500309.