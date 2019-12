Campionato basket Promozione – settima giornata

Bvc Sanremo – Ceriale 54-66

Settima giornata di Promozione amara per il Bvc Sanremo battuto in casa venerdì sera dal capolista Ceriale. Il giovanissimo Bvc, in ogni caso, ha disputato una buona prova, come spiega il coach Simone Sandel: “Ho visto una crescita di tutti i nostri giocatori, al cospetto di una compagine avversaria forte sul piano fisico e veloce a trasformare l’azione difensiva in contropiede, fattori che ci hanno sorpreso e messo in difficoltà. Da parte nostra abbiamo banalmente perso troppi palloni, ma abbiamo anche evidenziato un cambio di mentalità che ci rende ottimisti per il proseguimento della stagione”.