Ventimiglia la nuova statua posizionata in Piazza Cesare Battisti ha creato un dibattito sui gruppi cittadini del social Facebook i più non gradiscono l’opera donata dalla famiglia dell’artista Giuseppe De Feo alla citta. C’è chi la trova inquietante chi pensa che sia posizionata in un luogo non adeguato chi la giudica brutta male illuminata ma anche chi dice a caval donato non si guarda in bocca e accetta la statua in piazza.

La discussione ha avuto più di 400 commenti considerando tutti o gruppi della città di confime.