A Sanremo arrivano le telecamere per multare i veicoli che accedono nelle aree pedonali. Cinque accessi a luoghi aperti solo a carico e scarico saranno vigilati da dispositivi in grado di leggere le targhe e far scattare multe di 83 euro. Le telecamere dovrebbero essere installate per l’inizio del Festival. Si sta anche studiando la sistemazione di un varco su corso Garibaldi per limitare l’accesso a veicoli di massa superiore a quella consentita, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

