Serata di auguri di Natale, propedeutica all’eventuale fondazione della polisportiva Omnis Sport Sanremo, giovedì 19 dicembre alle 20,30 al ristorante del campo ippico matuziano in zona Solaro. Una iniziativa ideata da Pino Balestreri, sanremese, sportivo di lunghissima data con trascorsi soprattutto nel calcio e nel baseball.

“Sono invitate – spiega il promotore – società sportive e tutte quelle che vorranno in seguito aderire all’iniziativa. Il Circolo Ippico Solaro mette a disposizione la sua Club house, a livello ricreativo, per le società sportive che ne vorranno usufruire. Fatte salve le esigenze della Società Ippica. Dopo la cena il brindisi natalizio sarà gentilmente offerto dalla direzione del Circolo Ippico”. Per informazioni 3294391989.

Correlati