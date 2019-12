Questa mattina, a Villa Nobel, il Sindaco Alberto Biancheri ha incontrato Tony Ring, Sindaco di Karlskoga, che ha manifestato grande apprezzamento per la città dei fiori, a partire dal clima mite per arrivare all’accoglienza sempre calorosa.

Gli eventi della giornata conclusiva della Nobel Week Sanremo sono infatti dedicati all’interscambio culturale Italia Svezia, con particolare riferimento proprio a Karlskoga, città gemellata con Sanremo.

Alla tavola rotonda era presente anche Andrea Archinà, Sindaco di Avignana, città in cui si trova il museo del dinamitificio di Alfred Nobel.