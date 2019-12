Il gup Cinzia Perroni ha assolto il conducente del bus della Amt di Genova che per una manovra scorretta di un’automobilista, provocò la morte di una passeggera del mezzo pubblico. La conducente dell’auto ha patteggiato la condanna a 10 mesi e 20 giorni e la sospensione della patente per 2 anni e 8 mesi. L’anziana passeggera, Carmela Ruscillo, per la brusca frenata del bus cadde sbattendo la testa ed era morta tre giorni dopo all’ospedale.

Secondo l’indagine, l’auto non aveva dato la precedenza e il conducente del bus, per evitarla, aveva frenato facendo cadere l’anziana.

