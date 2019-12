Oggi pomeriggio a Genova un operaio di circa 50 anni è rimasto ferito nel cantiere del nuovo ponte Morandi. Il 118 l’ha trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. L’uomo ha riportato un trauma toracico dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta