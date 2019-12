Oggi, venerdì 13 dicembre, si è svolta la Cattedrale di San Giovanni Battista in Imperia Oneglia, la Messa in preparazione del Santo Natale per gli appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato.

Alla funzione religiosa, celebrata dal Vescovo di Imperia – Albenga S.E. Monsignor Guglielmo BORGHETTI, ha partecipato una folta rappresentanza, ad ogni livello, delle Autorità Civili e Militari della Provincia. Durante l’omelia di S.E. Monsignor BORGHETTI ha avuto parole di vivo apprezzamento per la missione di tutti i presenti proiettata verso il bene della collettività e dei cittadini ricordando, anche, tutti le persone scomparse nell’adempimento del proprio dovere

La cerimonia è stata l’occasione, oltre che per un doveroso scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie, anche per sottolineare lo spirito di collaborazione e reciproco rispetto tra le varie specializzazioni di Polizia e le istituzioni che giornalmente collaborano in simbiosi per difendere le ricchezze, non solo materiali, della Provincia di Imperia.

