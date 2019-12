L’avvocato Carlo Ferrari, presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati dal 2000 al 2003, è scomparso a 84 anni. Originario di Novara, aveva condiviso lo studio lo zio Franco Gazzani e con il cugino Gianfranco De Andreis. I funerali si terranno domattina alle 10 a Cristo Re ad Imperia. Ferrari lascia la moglie e due figli, Manuela avvocato a Milano e Andrea che lavora in uno studio legale internazionale di Zurigo, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta