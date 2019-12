Potrebbe rivelare parecchio sulle dimensioni del commercio di droga a Imperia, l’arresto del 41enne spacciatore marocchino Sahid Fattah. Nella sua auto in un vano sotto il volante sono state trovate 60 dosi di cocaina, infilate dentro calzini, che una volta vendute avrebbero fruttato 2500 euro. Il sospetto è che l’uomo facesse la spola tra Savona e Imperia per rifornire di cocaina tanti clienti, dall’operaio al commerciante al libero professionista, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

