I Carabinieri di Albenga hanno arrestato un 24enne extracomunitario nell’ambito del progetto “Scuole Sicure” per reprimere il consumo e lo spaccio di droga in ambiente scolastico. I militari sono stati impegnati in controlli nelle zone delle scuole “Paccini” di via Goffredo Mameli, le scuole medie di Leca d’Albenga, il Liceo Statale “Giordano Bruno” di viale Pontelungo. All’uscita dal “Giordano Bruno”. I Carabinieri hanno arrestato lo straniero (in possesso di 27 dosi di hashish che avrebbe voluto vendere agli studenti) per detenzione di droga ai fini di spaccio.

