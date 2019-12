12 Dicembre 2019: giornata dedicata agli scomparsi

Questa sera a Taggia la rotonda del quadrivio Rossat si illuminerà di verde “speranza” in occasione della Giornata dedicata agli scomparsi, un gesto simbolico di vicinanza alle famiglie delle persone scomparse. Il Commissario Straordinario per le persone scomparse ha individuato, quale giornata dedicata agli scomparsi, la data del 12 dicembre, significativa poiché è in quella data che, oltre venti anni fa, scompariva “nel nulla” la madre di due bambini.

Correlati