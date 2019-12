Ieri l’Istituto Cassini di Sanremo ha ospitato i relatori della quinta giornata della Nobel Week Sanremo, che hanno visitato il Museo situato all’ultimo piano del Liceo Cassini. Il Dirigente Scolastico, Claudio Valleggi, ha accompagnato i docenti universitari, provenienti da vari Atenei italiani, in una visita al Museo che ospita oltre trecento strumenti antichi di pregio, alcuni dei quali utilizzati da Alfred Nobel nei suoi esperimenti.

La visita si è conclusa con un aperitivo conviviale, offerto da Prime Quality ed organizzato sulla terrazza, per far godere gli ospiti della splendida vista sulla città.

