Nel variegato clima di spettacoli natalizi promossi dall’Assessorato al Turismo emerge un evento del tutto originale ancorché in linea con le antiche tradizioni della città della musica: un concerto di Natale incentrato su mandolini, mandole e chitarre ed organizzato dal Circolo Ligustico Arte e Ambiente presso il salone delle feste del Palazzo Roverizio domenica 15 dicembre con inizio alle ore 16,30. Verrà presentato un ricco programma di musica di carattere a cura dell’orchestra a plettro del Circolo Mandolinistico “Euterpe”, fondato a Sanremo nel 1909 e, dunque, giunto al 110° compleanno. L’attività dall’inizio del Novecento ad oggi non è stata ininterrotta, anzi le tradizione mandolinistica rischiava di andare completamente perduta se qualche anno fa alcuni musicisti della zona non avessero ricostituito il Circolo raccogliendo professionisti, amatori e studenti da tutta la Provincia. Freddy Colt, Sabine Spath, Paola Esposito (mandolini), Sergio Caputo (mandola), Fabrizio Vinciguerra, Marcello Parodi (chitarre) sostengono le parti principali dell’orchestra insieme al valido apporto di Alberto Gibelli, Alice Lacala Moreschi, Marilena Vesco (mandolini), Carlo Ormea (mandola e fisarmonica), Marco Perotti (chitarra) e Paolo Priolo (contrabbasso). A concertare questo ricco ensemble sarà la bacchetta del giovane Maestro Cesare Depaulis, uno dei musicisti più preparati dell’attuale scenario della Riviera.

Il concerto ha per titolo “Giro del mondo col mandolino” perché è basato su musiche popolari di varie tradizioni culturali, dall’Italia all’Austria, dalla Grecia al Giappone, oltre alla riscoperta di alcuni autori del territorio come Redento Raimondo (compositore di Pigna), Nicodemo Bruzzone e, soprattutto, Attilio Panizzi, direttore del Circolo Euterpe, alla cui memoria viene dedicato il concerto. E per completare l’eccezionalità dell’evento nel corso del pomeriggio si terrà anche un significativa cerimonia: il discendente dell’antico Maestro, il Generale dei Carabinieri Attilio Panizzi (junior) sarà nominato Presidente Onorario dell’Euterpe alla presenza del Vice Presidente Onorario, l’attore dialettale Ninetto Silvano.

In questo modo, unendo varie generazioni di sanremesi, la musica mandolinistica riesce ancora ad ammaliare il pubblico con le sonorità vivaci e struggenti ad un tempo, riallacciandosi alla storia cittadina e rievocando i tempi gloriosi dei concerti al “Principe Amedeo” e al “Chiosco Ruffini”.

La cittadinanza è cordialmente invitata ad intervenire.

