Venerdì 13 dicembre presso il campo Zaccari a Camporosso, i responsabili del centro federale Figc faranno visita al Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy. Dalle 17, saranno impegnati, insieme a Marco Dessì, ad osservare le annate 2006-2007-2008 biancorosse. A seguire, dalle 18.30, gli ospiti osserveranno la sezione femminile. Si terrà inoltre un incontro con i responsabili federali e la psicologa federale rivolto ai dirigenti della società e ai genitori degli atleti. «Sarà una bellissima opportunità per tutti i nostri tesserati» – afferma la società biancorossa.

