Il Comune di Taggia informa i cittadini che nella serata di venerdì 13 dicembre dalle 21 alle 24 sarà attivo lo “Street Control”. I servizi verranno effettuati dagli agenti della Polizia Locale su tutto il territorio comunale per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini a tenere comportamenti corretti, senza penalizzarli.

