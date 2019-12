A Sanremo 12 grandi gruppi ed enti privati, italiani e stranieri, hanno risposto alla richiesta di manifestazione di interesse all’acquisto della residenza comunale per anziani “Casa Serena” di Poggio. Entro la fine del 2020 ci sarà l’aggiudicazione al miglior offerente. Un’operazione da 11 milioni du euro, soldi che l’amministrazione intende reinvestire nei lavori cittadini più urgenti, su rete idrica e fognaria, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

