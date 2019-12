Al termine del primo tempo del recupero tra Sanremese e Prato al “Comunale”, i toscani sono in vantaggio per 1-0. Per il momento decide una rete realizzata di testa al 16′ dal 38enne attaccante Iacopo Fanucchi. Al momento il Prato sale virtualmente in testa alla classifica con 28 punti, davanti alla Sanremese ferma a 26.

