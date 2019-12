Rivieracqua, società unica provinciale che gestisce il servizio idrico, ha un debito di 2.5 milioni di euro con l’imperiese Amat e dunque è sull’orlo del fallimento giudiziario, ma al tempo stesso dal 2018 ad oggi non è riuscita ad emettere e ad incassare bollette idriche per 4 milioni di euro. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati contatti tra Rivieracqua ed Amate per provare a trovare un’intesa e scongiurare il fallimento, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

