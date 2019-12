Biagio Parlatore, in seguito al fallimento della “Digital media”, azienda che commerciava componenti elettronici all’estero, è stato condannato a 4 anni e 8 mesi per reati fiscali. Sulla base di verifiche della Finanza, tra il 2009 e il 2013, sarebbero stati evasi 8 milioni di euro, in gran parte dell’Iva. Parlatore nega tutto, ha presentato appello e conta di essere assoluto nel processo bis, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

