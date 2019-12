Il presepio è una rappresentazione simbolica, religiosa profondamente radicata nella nostra cultura, ritrovarci intorno a esso può essere un’occasione per conoscerci e rinforzare i legami che creano appartenenza ad una comunità locale.

Il presepio allieterà durante le festività gli ospiti e i familiari della residenza per anziani e sabato 14 dicembre alle ore 16 si terrà l’inaugurazione ufficiale.

Come da tradizione la Fondazione Ernesto Chiappori di Ventimiglia allestisce nel giardino un presepio che questo anno sarà realizzato dalla Associazione Compagnie Carristi di Ventimiglia, in collaborazione con l’ANA (Associazione Nazionale Alpini), utilizzando quale tecnica ” l’infioramento” che fa parte della nostra cultura e tradizione.

