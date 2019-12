È una sammarinese DOC. Ma il suo legame con l’Italia è da sempre profondo. Le sue radici familiari arrivano anche dalla Liguria, Genova, e il suo rapporto con il Paese, in parte di sua origine, è ogni giorno sempre più stretto. In particolare con la “Riviera dei Fiori” e con Sanremo. La sua professione e la sua attività imprenditoriale è, infatti, legata ai fiori. Mara Verbena, creatrice dell’atelier dei fiori del Titano “Fior di Verbena”, è la maestra di composizione e arredo floreale più apprezzata di San Marino, da quattro anni consecutivi è impegnata con tanti colleghi fioristi tricolori per realizzare splendidi bouquet e valorizzare i fiori della riviera in occasione delle ultime edizioni del festival. Ha collaborato con il Mercato dei Fiori, l’amministrazione comunale e A Villa Ormond ha organizzato importanti seminari, workshop, in particolare quelli del concorso per giovani fioristi “Bouquet Festival di Sanremo”.

Per questo suo ruolo di costante incontro e relazione tra San Marino e Italia, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ha concesso a Mara Verbena l’onorificenza “Ordine della Stella d’Italia”, con il grado di “Cavaliere”. Nella motivazione del riconoscimento, consegnato a Mara Verbena nella legatura Italiana sul Titano dall’ambasciatore Guido Cerboni, è sottolineato l’apprezzamento per i sentimenti di vera amicizia verso l’Italia, di profondo attaccamento alle origini liguri di una parte della sua famiglia, espressi ogni giorno e da più di trent’anni da Mara Verbena. Senza dimenticare il costante rapporto di collaborazione lavorativa e imprenditoriale sempre mantenuto da Mara Verbena con aziende e istituzioni italiane.

“Sono lieta e straordinariamente onorata dal riconoscimento assegnatomi. Mi sento profondamente e orgogliosamente sammarinese ma sono sempre stata legata anche alle mie origini italiane. Ho sempre sentito Italia e San Marino come realtà vicine, solo idealmente separate da un confine. Figlie di storia, culture e sensibilità comuni e condivise – Ha spiegato Mara Verbena – Credo che tra le motivazioni all’origine di questa onorificenza trovi posto anche il tanto lavoro svolto per la promozione del mondo dei fiori in tutti i mercati italiani e le costanti collaborazioni con in grandi floricoltori e florovivaisti della riviera dei fiori. Devo ringraziare di cuore il Presidente Sergio Mattarella e l’ambasciatore Guido Cerboni per l’onore che hanno voluto riservarmi, e spinta da questa onorificenza diventa ancora più forte il desiderio di servire con il mio lavoro entrambe i miei Paesi”.