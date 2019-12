Due feriti gravi e automezzi andati completamente distrutti sono il bilancio di un incidente sulla A12 Livorno-Genova tra Sestri Levante e Lavagna in corsia nord nella galleria Sant’Anna. Un furgone portavalori, per cause da accertare, avrebbe tamponato l’auto che lo precedeva finendo per catapultarsi contro le pareti. La chiusura del tratto autostradale da Deiva a Sestri Levante compreso ha causato code sulla via Aurelia.

Correlati