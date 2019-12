A Imperia la piscina Felice Cascione riaprirà i battenti sabato 21 dicembre alle ore 11. È quanto è stato deciso da Amministrazione Comunale e Rari Nantes nel corso della riunione svoltasi per fare il punto sulla fine dei lavori che hanno interessato in particolar modo la copertura. L’impianto natatorio riaprirà nella sua interezza, grazie al ripristino provvisorio attuato sulla vasca grande. I lavori definitivi verranno svolti nel corso della prossima pausa estiva.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fare bene. Grazie alla fattiva collaborazione con la società, abbiamo realizzato gli interventi nel tempo più breve possibile”, commenta l’assessore allo Sport, Simone Vassallo. “Restituiamo alla cittadinanza un impianto più efficiente, capace di rappresentare un’eccellenza per Imperia. Oltre al grande lavoro fatto sul tetto, c’è stato anche un ripristino strutturale e impiantistico e una sostituzione sullo scheletro della copertura. La prossima estate completeremo il tutto con il rifacimento complessivo della vasca grande, che auspichiamo possa tornare ad ospitare eventi sportivi di livello”.

Per festeggiare la riapertura, sabato 21 l’accesso alle vasche sarà libero e gratuito, con la possibilità di provare tante nuove attività. “Sono previste promozioni davvero allettanti e la possibilità di iscrivere i giovanissimi alla Scuola Nuoto Federale”, fa sapere la Rari. “In acqua, a tutte le ore, saranno presenti gli istruttori per fare sostenere gli Esamini e così indirizzare i giovanissimi nei vari corsi che cominceranno il 9 gennaio 2020. Oltre a beneficiare degli sconti, chi prima si iscriverà potrà inoltre scegliere i giorni più graditi nei quali svolgere attività”.

Sempre sabato 21, nel pomeriggio, soffierà l’aria di Natale festeggiando con panettone, pandoro, cioccolata calda e l’arrivo di Babbo Natale direttamente alla Cascione. “Domenica 22 dicembre – prosegue la società – ancora attività gratuite, promozioni, la possibilità di sostenere gli Esamini di Scuola Nuoto ed iscriversi ai corsi con allettanti agevolazioni. Per un break tra una nuotata e una lezione, potrete ristorarvi al bar della piscina (aperto dalle 10 alle 20). E nelle feste natalizie ci vedremo ancora: la Piscina Cascione resterà aperta”.

