Campionato Under 18 – prima giornata di ritorno

Bvc Sanremo Sea – Alassio 51-58

Bvc Sea: Riceputi 17, Trivieri 4, Gandolfi 3, Tavanti 12, Avenoso, Rebaudo, Scintu 5, Lacognata 6, Markishiq L. 4, Markishiq D.. Coach: Sandel.

Dopo un percorso netto nel girone di andata (sette vittorie in altrettante gara), nella prima di ritorno è arrivata la prima sconfitta per la capolista Bvc Sanremo Sea, battuta in casa dal forte Alassio per 58-51.

“Complimenti ai nostri avversari che hanno lottato con intensità, meritando la vittoria. Da parte nostra non siamo stati all’altezza delle nostre possibilità, segnando solo 51 punti. Possiamo fare molto meglio”. dice il coach matuziano Simone Sandel.