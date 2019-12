A Ventimiglia due nigeriani che trasportavano circa un chilo di droga ciascuno nello stomaco sono stati arrestati dalla Polizia di frontiera. Sulla base di esami radiologici il primo è risultato avere 31 ovuli di cocaina, per un totale di 303 grammi, e 69 ovuli di eroina per 678 grammi; il secondo trasportava 24 ovuli di cocaina per 235 grammi e 55 di eroina per 547 grammi. In tribunale ad Imperia sono stati condannati rispettivamente a 3 anni 8 mesi e a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni.

Correlati