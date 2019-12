A Savona una donna di 78 anni perseguita una famiglia vicina di casa (mamma e figlio), arrestata finisce ai domiciliari nella propria casa accanto alla famiglia perseguitata che non ha saputo spiegare i motivi delle molestie. Secondo la Squadra mobile da tempo la donna aveva comportamenti tali da infastidire una famiglia che vive nello stesso stabile. Molestie e insulti sarebbero arrivati a un punto non più sopportabile e la famiglia ha allertato la Polizia.

