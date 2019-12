Stamani a Genova due donne di 93 e 60 anni, madre e figlia, sono state trovate morte in un appartamento in via Montaldo nel quartiere di Staglieno. Ad ucciderle sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio partite forse da una calderina difettosa. A scoprire la tragedia l’altra figlia dell’anziana, arrivata nell’appartamento, dato che le parenti non rispondevano al telefono.

