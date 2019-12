Secondo l’Istituto di Statistica, in Italia ci sono circa 8 milioni di obesi (12% della popolazione) e si calcola che ci siano oltre 70 mila morti all’anno per le complicanze di questa condizione. In Liguria gli obesi sono circa 80 mila. Nel 2018, le persone ricoverate, classificate con un problema di sovrappeso, obesità o altro stato di iperalimentazione, sono state 2.183: di cui 365 in Asl 1 Imperiese. L’attività di studio e trattamento dell’obesità e delle malattie metaboliche è radicata al Galliera di Genova. La terapia chirurgica viene eseguita costantemente da oltre 15 anni. Nel 2010 è nato il Centro per la Cura dell’Obesità diretto dal dottor Marco De Paoli, struttura di riferimento regionale. Il Centro indirizza i pazienti verso la migliore terapia dietologica, medica, endoscopica e chirurgica.

