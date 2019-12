Tutti i giocatori neroazzurri saranno a disposizione per l’incontro tra Imperia e Rapallo-Rivarolese, valida per il tredicesimo turno del campionato di Eccellenza Liguria. Presenti anche i tre nuovi acquisti della ASD Imperia, parliamo di Donaggio, Scannapieco e Ferrara.

Per questo impegno mister Alessandro Lupo ha diramato le seguenti convocazioni:

Portieri:

Trucco, Meda

Difensori:

Ambrosini, Carletti L., Fazio, Padovan, Scannapieco, Virga, Ferrara

Centrocampisti:

Giglio, Manitto, Martelli, Pellegrino, Salmaso, Sancinito, Risso

Attaccanti:

Capra, Carletti M., Donaggio, Minasso, Nastasi, Salmaso, Sassari