Dedicata un’attenzione particolare alle famiglie, con proposta di iniziative speciali tra le attività di “SpazioZeroSei: luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie”, progetto selezionato dall’Impresa Sociale “Con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

L’Assessore Mabel Riolfo e l’Amministrazione Comunale, nel sostenere la progettazione in atto, segnalano alcuni particolari eventi che si svolgeranno nel periodo delle festività natalizie.

Appuntamenti da non perdere:

Giovedì 5 dicembre dalle ore 14.30 alle 16.00 per L’Angolo dei Genitori: “Come ti senti? L’importanza di educare alle emozioni”

Sabato 7 dicembre, GIORNATA MONDIALE DEL KAMISHIBAI: Teatrino giapponese, racconti in valigia e laboratori per tutte le età, con inizio ore: 10.00 – 11.00 – 16.00 – 17.00.

Giovedì 19 dicembre dalle ore 14.30 alle 16.00 per L’Angolo dei Genitori: “Mamma, Papà, ora sono pronto!” Tempi e modi per affrontare i cambiamenti e i momenti di crescita.

Giovedì 19 dicembre dalle ore 20.30 alle 22.30 LABORATORIO DI NATALE per adulti:

“COSTRUISCI UNO STRUMENTO MUSICALE SPECIALE PER IL TUO BAMBINO!” con l’aiuto di un esperto percussionista e falegname, su prenotazione.

Sabato 28 dicembre "GIOCANDO COME UNA VOLTA": Spazio ZeroSei sarà a Bordighera, al mercato comunale con un Laboratorio creativo dalle ore 16.30 alle 18.30.

Sabato 4 gennaio 2020 “L’officina della Befana” laboratorio in piazza della Cattedrale a Ventimiglia ore 16.30.

Un’altra data da ricordare è Domenica 26 gennaio 2020: “Concerto per bambini” a cura di Spazio ZeroSei e AIGAM, Sala polivalente Chiostro Sant’Agostino, Via Cavour 55 – Ventimiglia dalle ore 15.00 alle 18.00.

Ricordiamo che tutte le attività sono aperte ai bambini da 0 a 6 anni accompagnati dagli adulti, completamente gratuite e organizzate per le varie fasce d’età: maggiori informazioni su www.spaziozerosei.it/ventimiglia e sulla pagina facebook (spaziozerosei/ventimiglia)

Lo “Spazio ZeroSei” è rivolto alle famiglie, ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia, offre opportunità a tutti i bambini, residenti e non, di vivere esperienze laboratoriali che si possono frequentare su prenotazione, telefonando al numero 0184.618100 e al cell. 338.7575.950.

Il Servizio è situato a Ventimiglia, in Via al Capo 8A ed è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.30. Parte dei laboratori vengono svolte nell’ex Convento delle Suore dell’Orto, dove è allestito un percorso multisensoriale nel quale i bambini sperimentano vari linguaggi espressivi. L’intera ambientazione, principalmente realizzata con materiali di scarto e di riciclo, è progettata dagli esperti dell’equipe di Spazio ZeroSei Ventimiglia grazie al coordinamento pedagogico della Dottoressa Maria Grazia Fossati.