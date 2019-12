Si è aperta mercoledì 4 dicembre 2019 l’International Art Exhibition “Miami meets Milano” all’Hotel Victor, in Ocean Drive.Tra i cinquanta artisti protagonisti dell’importante rassegna siglata Spoleto Arte presso Miami Beach, la giovane fotografa imperiese Giulia Quaranta Provenzano (classe 1989) con la sua fotografia d’arte su tela “Ricci e colori del mare a Diano Marina”. La ligure, solo sabato scorso ha presenziato – una tra quattordici fotografi selezionatied inseriti nel volume su novecento artisti di arti visive – alla presentazione del CAM Catalogo dell’Arte Moderna n. 55, Editoriale Giorgio Mondadori/Cairo Editore confermandosi ancora una volta capace di raccontare attraverso i suoi straordinari scatti densi universi semantici. Giulia infatti costantemente dà prova, come in quest’occasione dicembrina americana, di un’eccezionale estro creativo e competenza nell’uso di luci e ombre tanto da rendere ogni sua immagine e qualsiasi sia il soggetto da lei immortalato un’opera d’arte, un’inimitabile viaggio in quella che è una mente ed un cuore profondo ed attento alla realtà e ad ogni sua possibile sfumatura.

Giulia, qual è la forza delle sue fotografie? “Sicuramente ogni mia opera è una marcata impronta digitale per cui ne emerge tutta l’ossimorica personalità della sottoscritta, il dualismo almeno sempre latente del mio vivere a mille e ricercare e abbracciare un’aderenza, un coinvolgimento empatico ed autentico, imo, di carne ed ossa coll’inquadrato. Probabilmente dunque la forza delle mie fotografie risiede nella volontà veritativa di narrare una storia, un’emozione, un sentimento, un’idea che richiamino però ultimamente e di continuo un qualcos’altro differente dal presente senza bisogno di evidenziarlo con segni impliciti ed invasivi. Ed è così che lo scuro spesso domina nelle mie foto, conferendo una sorta di teatralità misteriosa, dilatando e restringendo lo spazio dell’immaginazione con chiaroscuri e colori pop”.

Si evince che per la Quaranta Provenzano l’Arte è vita: è errato?“No, non è errato. Ormai so, dopo aver tentato di negarlo, che non riuscirei a sopportare di vivere lontana dall’Arte, dal senso critico e dal creare e ricreare il mio mondo interiore bisognoso di sfogo ed ascolto per non involvere nella più crudele e cinica brutalità. Fotografare, scrivere, ricercare beltà è il senso e dà significato ai miei giorni: vorrei potermi occupare di questo fino all’ultimo respiro e, perché no, oltre se mi sarà concesso di entrare e rimanere nella Storia quale artista e talent scout”.

Ogni sua opera è impegnativa: oggi soprattutto invece molti sostengono che le persone negli elaborati desiderino trovare spensieratezza, gioia, serenità… “Sì, me lo hanno detto e fatto notare spesso ma del resto un’artista non deve mai snaturarsi – a meno che non voglia divenire un mercenario, un commerciale. Anche l’inimitabile Vincent van Gogh, per esempio, fu un pittore molto prolifico tuttavia in vita stigmatizzato. Ciò non di meno non gli ha impedito di rimanere sempre se stesso, pur non vendendo neppure un solo quadro, disegno, schizzo fino alla fine dei suoi giorni. Credo che l’appagamento, la felicità, la contentezza (per quanto desiderabili) portino spesso alla superficialità e, per quanto mi concerne, non è in questa che voglio vivere. Certo il dolore, le tribolazioni non sono piacevoli mentre le si deve affrontare però insegnano ad andare a fondo delle situazioni e restituiscono l’individuo alla complessità del Creato, all’interdipendenza reciproca contestualizzata in un eterno presente teatro di quanto a mio avviso vale la pena ricordare per profondità e pregnanza e pedagogico significato”.