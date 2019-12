Sono scese in piazza questa sera a Sanremo le “sardine del ponente” il gruppo ha manifestato contro il razzismo e fascismo sempre più emergente nel nostro paese. Intonata la canzone Bella Ciao contrasto sui numeri dei partecipanti come quasi sempre avviene in questi casi per la Questura si parla di 300 manifestanti circa per gli organizzatori di 1000.

