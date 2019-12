Sabato 7 dicembre all’Istituto “C. Colombo” di Sanremo ci sarà l’OPEN DAY. Gli orari saranno dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18. Genitori e giovani studenti delle terze medie potranno così vedere la scuola, parlare con i docenti dei vari corsi presenti e conoscere nel dettaglio tutte le informazioni anche dagli studenti interni che saranno presenti per l’intera giornata. Sarà possibile infine effettuare alcune attività di laboratorio. L’Istituto presenta diversi indirizzi già consolidati (Informatica e Telecomunicazioni con articolazione Informatica; Amministrazione Finanza e Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Costruzione, Ambiente e Territorio; Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate; Liceo Scientifico Sportivo nella sede di Arma di Taggia) e alcune interessanti novità, tra cui un corso serale dell’indirizzo amministrazione, finanza e marketing.

