Lo spettacolo “We Will Rock You”, in programma il prossimo 21 dicembre al Teatro Ariston di Sanremo, è stato annullato.

I biglietti già emessi saranno rimborsati, entro e non oltre il 26 dicembre 2019, secondo le seguenti modalità:

Gli acquisti alla cassa del teatro saranno rimborsati in contanti presso la biglietteria del teatro (orario tutti i giorni dalle 16.30 alle 21.00) dietro presentazione del biglietto stesso.

Gli acquisti online dal sito www.aristonsanremo.com e/o webtic, saranno rimborsati previo invio di ricevuta di acquisto e IBAN alla mail video@aristonsanremo.com.

Per gli acquisti online presso Ticket One bisogna rivolgersi a Ticket One.