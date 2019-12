Sanremese-Fossano, gara valida per la quindicesima giornata di campionato nel girone A di serie D, sarà diretta da Dario Madonia di Palermo. I collaboratori di linea saranno Alessandro Calefati di Saronno e Simone Asciamprener Rainieri di Milano.

