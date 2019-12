Quattro milioni di euro per la messa in sicurezza e il ripristino delle strade liguri. Sono stati stanziati dalla Giunta regionale attraverso il Fondo Strategico, nell’ambito del piano strade 2020.

Di questi 4 milioni, 2 andranno alle province e alla Città metropolitana e altrettanti ai Comuni per interventi appunto sulle strade comunali. Gli interventi sulle strade provinciali, proposti proprio dalle 4 amministrazioni locali e approvati da Regione Liguria, sono già stati definiti, mentre quelli comunali verranno stabiliti a gennaio 2020 con la collaborazione di Anci e delle province.

“Con questa prima tranche di finanziamenti andiamo a garantire interventi di messa in sicurezza importanti su tutto il territorio, da Sarzana a Ventimiglia, andando a intervenire anche in situazioni causate dalla straordinaria ondata di maltempo che ha infierito sulla Liguria nelle settimane scorse– commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – I cittadini hanno bisogno che le istituzioni facciano il loro lavoro: Regione Liguria, in attesa che il Governo stanzi fondi adeguati, risponde presente e si muove in autonomia”.

“Si tratta di interventi che danno risposte concrete e tempestive alle esigenze dei territori– spiega l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – per la messa in sicurezza di infrastrutture viarie di importante rilevanza per la mobilità quotidiana dei cittadini, considerando l’emergenza viabilità che ancora riguarda tutta la Liguria. A gennaio – conclude Giampedrone – andremo ad assegnare i 2 milioni di euro agli enti locali per interventi sule strade comunali, sempre in coordinamento con Anci e Province per dare ulteriori, efficaci risposte ai liguri”.



Per le strade di Imperia e provincia previsti 500mila euro che saranno utilizzati per quattro interventi, di cui i primi tre legati al maltempo di novembre 2019:

•Lavori di ripristino della viabilità mediante la realizzazione di struttura in cemento armato sulla SP 3 a Montegrosso Pian Latte

•Lavori di consolidamento della sede stradale franata sulla SP 22 di Cartari in Comune di Cesio

•Lavori di ripristino della viabilità mediante la realizzazione di muro in cemento armato sulla SP 65 Pigna-Molini di Triora in Comune di Castelvittorio

•Lavori di ripristino opera di sostegno della strada sulla SP 14 in comune di Aquila d’ Arroscia



