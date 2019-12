A 87 anni a Genova è spirato l’ex magistrato e politico imperiese Mario Sossi. Pubblico ministero nel processo al Gruppo XXII Ottobre, nel 1974 venne tenuto sotto sequestro dalle Brigate Rosse per oltre un mese, a partire dal 18 aprile 1974. Sossi fu sottoposto a un “processo” delle Br, in cui si decise di ucciderlo, ma ne venne poi chiesta la liberazione in cambio del rilascio di 8 componenti del gruppo XXII Ottobre. Il 23 maggio 1974 Sossi venne liberato, e rientrò da solo a Genova dal luogo del sequestro.

Correlati