Si sono aperti in queste ore due importanti cantieri a Imperia. Il primo riguarda la ricostruzione del tratto di muro in fase di crollo a valle di Strada Sant’Agata. A seguito di alcuni sopralluoghi dell’assessore Ester D’Agostino e dei tecnici, è stata elaborata una soluzione che permetterà di effettuare i lavori senza chiudere l’accesso al traffico veicolare. A seguito di un accordo bonario con i proprietari, i mezzi saranno deviati per un breve tratto su un terreno privato. L’obiettivo è terminare il lavoro entro la fine di gennaio.

Il secondo cantiere aperto è quello di Via Privata Gazzano, da tempo chiusa al traffico per alcuni cedimenti del manto stradale. L’intervento prevede la completa messa in sicurezza del tratto interessato, attraverso un’opera di consolidamento in cemento armato e una corretta gestione delle acque meteorologiche. Si punta a terminare i lavori per il giorno dell’Epifania.

“Ho chiesto di accelerare il più possibile questi due interventi. Sono due situazioni che hanno creato non pochi disagi ai cittadini e che andiamo a mettere in sicurezza con lavori ragionati anche nella loro organizzazione. Imperia ha tanto terreno da recuperare. Abbiamo fatto molto in questi primi 18 mesi di amministrazione, ma sappiamo che c’è ancora tanto da fare. Per questo continueremo a lavorare su tutti i fronti aperti anche in questo finire dell’anno”, commenta il sindaco Claudio Scajola.