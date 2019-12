Domani, sabato 7 dicembre, l’accesione delle luminarie, del maxi albero e i primi appuntamenti di un ricco calendario natalizio. Alle 18.30 in piazza Martiri della Libertà “The Christmas Show”, con l’intervento di illustri ospiti musicali. Inoltre primo giorno di apertura per la pista di pattinaggio e per la mostra “Forma e colore”. Domenica 8 in programma il Concerto di Natale della banda cittadina.

Partenza in quarta a Diano Marina per il calendario delle iniziative predisposto dall’amministrazione comunale, con la collaborazione di commercianti e associazioni locali, nei 30 giorni che vanno dal week end dell’Immacolata all’Epifania, per allietare lo shopping natalizio e intrattenere residenti e turisti, di tutte le età, nel periodo delle festività a cavallo tra fine 2019 e inizio anno nuovo.

Domani, sabato 7 dicembre, in concomitanza con l’accensione delle luminarie, in piazza Martiri della Libertà, dalle ore 18.30, andrà in scena “The Christmas Show”, con illustri ospiti. Insieme ad Ilaria Decaro e Carmine Esposito (che dello spettacolo è anche il direttore artistico), presentatori della serata, saliranno sul palco, per esibirsi e presentare i rispettivi impegni di questo periodo e quelli dell’anno che verrà, DJ Micth di Radio 105, i CaraCamilla e i Matia Bazar. Personaggi molto amati, per lanciare al meglio un mese ricco di eventi.

I passanti l’avranno già notato da qualche giorno, ma da domani pomeriggio sarà anche illuminato. Ci riferiamo al maxi albero di Natale, dell’altezza di 12 metri, grande novità delle festività natalizie dianesi, che sino al 6 gennaio dominerà piazza del Comune. Sempre domani, sabato 7, alle 15.30, la chiesa parrocchiale sarà teatro del concerto dell’Immacolata, a cura degli allievi della Diano School Music.

La vigilia dell’Immacolata propone inoltre l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio, in riva al mare, sul Molo delle Tartarughe, attrazione che sarà aperta tutti i giorni (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 24, ingresso a pagamento) sino al 6 gennaio. Stesso periodo, presso la sala mostre Falchi, di Palazzo del Parco, per visitare la mostra collettiva “Forme e colori” (ingresso libero, apertura dal martedì al sabato, dalle 15.30 alle 19, festivi su appuntamento), con esposizione di opere, di vario genere, di artisti (alcuni dei quali di fama internazionale) del calibro di Pablo Atchugarry, Aqua Aura, Franco Bruzzone, Giorgio Laveri, Pairola, Gianluca Patti e Manuela Toselli.

Due sono gli appuntamenti di domenica 8. Alle 16 in piazza Martiri della Libertà, quindi in pieno centro, si terrà il Concerto di Natale della banda musicale Città di Diano Marina, con la partecipazione della Scuola di pattinaggio Rollerskate di Andora. Alle 17 invece, nella frazione di Diano Calderina, arriverà il momento della Festa dell’Immacolata (Santa Messa e processione per le vie del borgo).

Il calendario completo – In allegato la locandina che riepiloda tutti gli eventi in programma dal 7 dicembre al 6 gennaio. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito turistico del Comune di Diano Marina: https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi-news

Iat – Dopo la chiusura del mese di novembre, da martedì scorso l’ufficio informazioni e accoglienza turistica di via Genala, a fianco della chiesa parrocchiale, è nuovamente aperto. Sino al 19 gennaio sarà rispettato il seguente orario: 9-12 e 15-18, tutti i giorni, ad esclusione del lunedì.

Social – E’ stato intanto presentato l’altra sera, in una sala consiliare gremita di dianesi, il corso “Diano Marina + Social”, organizzato con l’intento di migliorare la conoscenza dei social da parte degli operatori commerciali e turistici e permettere a Diano Marina di essere sempre più presente e visibile su questi canali. Molte sono state le adesioni. Il corso si terrà nelle prime settimane del nuovo anno.