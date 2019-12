All’ospedale San Martino di Genova sono state smarrite le immagini delle risonanze magnetiche di 357 pazienti per un problema tecnico al server dove erano conservate. L’ospedale chiarisce come ad essere sparite siano le immagini delle risonanze, non i referti. I pazienti saranno contattati per chiedere se vogliano ripetere l’esame, senza costi aggiuntivi.

