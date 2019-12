Sossi, pubblico ministero nel processo al Gruppo XXII Ottobre, venne rapito proprio a Genova nel 1974 dalle Brigate Rosse, che lo tennero sotto sequestro per oltre un mese.

Il Presidente Giovanni Toti e la sua giunta esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa dell’ex magistrato e politico Mario Sossi, figura di spicco della magistratura durante gli Anni di piombo e protagonista della lotta al terrorismo.

