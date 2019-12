L’amministrazione Scullino ha giocato di anticipo. Appena insediata si è messa subito al lavoro per riprendere il progetto iniziato dallo stesso sindaco Scullino nel novembre del 2008, quando era riuscito a sottoscrivere il primo accordo di programma tra le Ferrovie dello stato, la Regione Liguria e la Provincia di Imperia. Un accordo molto importante che i commissari straordinari, nell’aprile 2014, avevano confermato con delle modifiche. Poi 5 lunghi anni dell’amministrazione Ioculano che senza successo ha cercato di far sdemanializzare le aree del Parco Roja che le Ferrovie, dopo aver ottenuto le varianti urbanistiche richieste al comune e alla regione, intendo vendere. Scullino ha quindi ha quindi continuato a coltivare la pratica per liberare le aree del Parco Roja, 30 ettari in piano oggetto di possibili insediamenti industriali e artigianali, e ad avviare la pratica per rinnovare l’accordo di programma quadro, di cui sa di essere il padre fondatore, insieme allora suo direttore generale Marco Prestileo, ora direttore operativo. Scullino dichiara: “Abbiamo ripreso i contatti con il gruppo Ferrovie dello stato, in particolare a Roma con l’amministratore delegato Lebruto e su Genova, con il direttore Mari, persone straordinarie, molto disponibili, insieme al loro staff, e che hanno dimostrato il grande desiderio di avviare nuovamente una forte collaborazione con l’amministrazione comunale di Ventimiglia. Il nuovo accordo di programma è in via di definizione, dopo l’incontro con la mia maggioranza, farò un giro di consultazione con tutte le associazioni di categoria, compreso quelle sindacali, e poi siamo pronti a portare in consiglio comunale il nuovo accordo di programma. Ripeto ottima sintonia con i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato, che ringrazio, quasi quotidiano è anche il dialogo con la Regione Liguria, in particolare con il presidente Toti e i suoi assessori, Giovanni Berrino, Sonia Viale e Marco Scajola, quest’ultimo come assessore all’urbanistica direttamente interessato. Sentirò ancora una volta l’On. Falvio Di Muro e l’On. Giorgio Mulé come nostri rappresentati al Parlamento. Presto riceverò il sottosegretario di stato per le infrastrutture e i trasporti, del governo Conte II, Ing. Margiotta, sentirò tutti ma gestiremo la pratica solo nel’interesse dei cittadini di Ventimiglia; l’obiettivo è il rilancio di queste enormi aree, oltre 300.000 metri quadrati, disagiate e da rigenerare offrendo occupazione e ricchezza ai cittadini di Ventimiglia.

LA NOTIZIA. La novità di questa trattativa con le ferrovie dello stato è stata quella di chiedere che ci anticipassero la consegna di alcune aree strategiche e di immediato sfruttamento da parte dell’Amministrazione comunale a favore dei cittadini.

In silenzio, senza inutili slogan, con la concretezza con cui amministriamo la Città, dichiara il sindaco Scullino, grazie ad una Giunta formidabile, preparate e molto attiva, abbiamo pensato ai principali problemi della Città e alle richieste che la popolazione avanzava. In particolare due: il primo dare un immobile per scopi sociali e ricreativi al quartiere di Bevera, obbiettivo raggiunto potendo annunciare che già oggi siamo in possesso dell’ex stazione ferroviaria di Bevera che ci è stata consegna ufficialmente dal direttore Mari del dipartimento territoriale di RFI in accordo con l’amministratore delegato Lebruto. Novità eclatante e reale dimostrazione della collaborazione tra comune e FF.SS.

