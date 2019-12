Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Dal vedere al agire il passo è stato breve e Marco Florio ha così iniziato a recuperare prima i mozziconi di sigarette sulle spiagge che frequenta poi i rifiuti plastici con risultati che potete vedere nelle foto ed in seguito ha fondato il gruppo Facebook Ventimiglia Salviamo il Mare (qui il link Gruppo Ventimiglia salviamo il mare )